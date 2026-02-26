Toro News
Torino Primavera, vietato fermarsi: a Napoli per fare un altro passo avanti

La vittoria nel derby deve essere la spinta per maggiori consapevolezze: con il Napoli è un altro scontro diretto per la salvezza
Irene Nicola
La vittoria nel derby è il ricordo più dolce, il Torino però deve già voltare pagina. Il campionato non dà tregua e rimette in campo i granata nell'anticipo del venerdì alle 14, dove l'avversario sarà il Napoli. In casa partenopea la squadra di Baldini è chiamata a cercare continuità più di quanto lo abbia fatto in passato perché per la prima volta si ritrova con motivazione extra: agganciare la zona franca della salvezza diretta.

Torino Primavera, gli incroci per la salvezza diretta

Vincendo il derby, il Torino si è portato a sole tre lunghezze dalla salvezza diretta avvicinando il Sassuolo, uscito sconfitto invece dallo scontro con il Lecce. Dopo settimane in cui la distanza dagli emiliani era rimasta sostanzialmente invariata, i granata sono riusciti a smuovere le acque e ora possono andare all'attacco. In questo scenario si presenta la sfida contro il Napoli, una concorrente diretta che come il Toro ha l'obiettivo di salvare la categoria. Nel frattempo il Sassuolo andrà invece a sfidare il Bologna, formazione che milita alle soglie della zona playoff. La squadra di Baldini avrà anche la necessità di raccogliere il massimo possibile considerando i percorsi di Cagliari e Frosinone, alle spalle dei granata in graduatoria ma con distacco risicato.

Torino Primavera, con il Napoli arrivò la prima vittoria. Ora ne serve un'altra

Il Toro ricorda bene il Napoli. Contro gli azzurri era arrivata infatti, alla seconda giornata, la prima vittoria in stagione quando ancora c'era Fioratti in panchina. Era stato un 3-0 convincente (gol di Carvalho, Kugyela e Desole) contro una squadra non ancora pronta dopo il salto dalla Primavera 2. Da quel momento le strade di Napoli e Torino si sono separate, seguendo tuttavia percorsi molto simili. Entrambi i club hanno avuto enormi difficoltà nella prima parte di campionato, entrambi si sono ritrovati a fare i conti con una classifica sempre più complicata. Poi in qualche modo ne sono usciti. Da inizio novembre il Napoli ha iniziato a trovare continuità a livello di risultati, dato che ancora oggi gli permette di stare fuori dalla zona playout con 31 punti all'attivo e la quindicesima piazza in graduatoria. Il Torino ha dovuto aspettare dicembre per dare una prima svolta, poi ha iniziato a ritrovarsi pur senza uscire dalla zona calda. Allo scontro diretto i granata si presentano con 26 punti in saccoccia, rinvigoriti dalla vittoria più importante dell'anno. Per i partenopei, pur meglio piazzati a oggi, diverso è l'umore: tre sconfitte nelle ultime tre impongono un nuovo slancio.

