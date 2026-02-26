Torino Primavera, vietato fermarsi: a Napoli per fare un altro passo avanti

Torino Primavera, con il Napoli arrivò la prima vittoria. Ora ne serve un'altra

Il Toro ricorda bene il Napoli. Contro gli azzurri era arrivata infatti, alla seconda giornata, la prima vittoria in stagione quando ancora c'era Fioratti in panchina. Era stato un 3-0 convincente (gol di Carvalho, Kugyela e Desole) contro una squadra non ancora pronta dopo il salto dalla Primavera 2. Da quel momento le strade di Napoli e Torino si sono separate, seguendo tuttavia percorsi molto simili. Entrambi i club hanno avuto enormi difficoltà nella prima parte di campionato, entrambi si sono ritrovati a fare i conti con una classifica sempre più complicata. Poi in qualche modo ne sono usciti. Da inizio novembre il Napoli ha iniziato a trovare continuità a livello di risultati, dato che ancora oggi gli permette di stare fuori dalla zona playout con 31 punti all'attivo e la quindicesima piazza in graduatoria. Il Torino ha dovuto aspettare dicembre per dare una prima svolta, poi ha iniziato a ritrovarsi pur senza uscire dalla zona calda. Allo scontro diretto i granata si presentano con 26 punti in saccoccia, rinvigoriti dalla vittoria più importante dell'anno. Per i partenopei, pur meglio piazzati a oggi, diverso è l'umore: tre sconfitte nelle ultime tre impongono un nuovo slancio.