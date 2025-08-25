Calciomercato, ufficiale il polacco Goralczyk per l’Under 17: i dettagli

Ora è ufficiale, il Torino aggiunge un nuovo portiere al proprio roster: Karol Goralczyk. Il contratto depositato in Lega Serie A sancisce il trasferimento a titolo definitivo del numero 1 polacco, classe 2009. Goralczyk arriva dalle giovanili del Rakow in Polonia. Ora si metterà a disposizione del Toro, la leva lo inserirebbe nella rosa Under 17.
