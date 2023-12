Primavera, le pagelle di Torino-Empoli 2-1: Abati miracoloso, Muntu decisivo

Le pagelle della sfida tra Torino ed Empoli

Irene Nicola Redattore

Il Torino Primavera ha la meglio sull'Empoli in una sfida importante per la zona playoff. I granata dominano il primo tempo, andando in vantaggio con Ciammaglichella ma vengono colpiti alla prima occasione dai toscani per l'1-1. Nella ripresa è decisiva la zampata di Muntu e l'intervento miracoloso nel finale di Abati. Così arriva un 2-1 ottenuto con maturità ed esperienza. Di seguito le pagelle dei granata.

ABATI 7: Inoperoso per larga parte del primo tempo, il colpo di testa di Indragoli nel finale è ben indirizzato e può poco. Miracoloso invece nella ripresa. Se il Toro chiude sul 2-1 gran parte del merito va al salvataggio monstre su Boli al 75'. Rientro da protagonista tra i pali.

BIANAY BALCOT 6: Rispetto al solito è maggiormente relegato a compiti di contenimento. Prova ordinata, si perde Bucancil in una sola occasione e Antolini chiude per lui. Nella ripresa gli spazi sono sempre pochi a destra, ma quando può recupera metri (69' MARCHIORO6: Contribuisce a neutralizzare l'assalto finale dell'Empoli. Nel finale intervento pulito in area a togliere le castagne dal fuoco)

DELLAVALLE 6.5: Si prende l'incarico di marcare Corona e l'ex attaccante granata non riesce mai a rendersi pericoloso grazie alla sua marcatura stretta. Quando necessario raddoppia su Bucancil aiutando anche Mendes. Prestazione matura.

MENDES 6.5: Prova di spessore da parte del centrale portoghese, che si ritrova a duellare con un Bucancil che diventa presto l'uomo più pericoloso dei suoi. Risulta sempre attento, bravo a tenere alta la concentrazione anche nel finale. Netta crescita.

ANTOLINI sv: La sua partita dura solo un quarto d'ora, quando sente tirare la coscia sinistra ed è costretto a chiedere il cambio. Una tegola per il Toro che perde un titolarissimo. Aveva iniziato bene, leggendo correttamente una situazione pericolosa creata da Bucancil al 14' (16' MUNTU 7: Entra con spirito e dà un apporto importante sia nelle chiusure che in spinta, da subito. Nella ripresa poi mette i panni dell'uomo partita: si lancia in velocità e batte Stubljar regalando i tre punti al Toro e siglando una pesantissima prima rete in maglia granata)

SILVA 6: Prestazione ordinata a centrocampo, il dialogo con Ciammaglichella e Ruszel è ormai ben affinata. Con maggiore lucidità nell'ultimo passaggio la sua prova avrebbe un quid in più (69' DALLA VECCHIA 6: Tanto contenimento negli ultimi venti minuti in cui il Toro soffre maggiormente. Non si tira indietro)

RUSZEL 6.5: Rientra nella formazione titolare dopo la squalifica e il Toro ritrova il suo gladiatore. Dà tutto, come ha abituato, ed è cruciale nei recuperi a centrocampo nel primo e nel secondo tempo. Da uno di questi nasce anche un suo tentativo insidioso dal limite dopo 20'. Quando c'è da stringere i denti c'è sempre.

CIAMMAGLICHELLA 7: Sempre più decisivo, non solo a centrocampo ma anche alla voce gol. Ha il merito di sbloccare la gara imbucando il tap-in dell'1-0, sfiora subito dopo il raddoppio di testa. I gol in stagione sono già 7. Oltre alla rete, tanto lavoro a sostegno delle ripartenze granata (69' DELL'AQUILA 6: Venticinque minuti nelle gambe per mettere altro minutaggio. Aiuta i compagni cercando di farli salire e far rifiatare durante l'assalto dell'Empoli nel finale)

SAVVA 6.5: È in palla e lo si vede dopo nemmeno 46'' quando fa tremare la traversa con una splendida soluzione a giro. Tante iniziative lo vedono protagonista, da iniziatore e da finalizzatore. Dà vita lui all'azione che porta al vantaggio granata. Nella ripresa si sacrifica come tutti per mantenere il risultato.

FRANZONI 6.5: Lotta spalle alla porta fin dalle prime battute del match. Dà il meglio nei duelli fisici, quello decisivo arriva al 22' e gli permette di mandare in porta Ciammaglichella. Primo assist in campionato per l'ex Spal. Alla ripresa mette ancora alla prova Stubljar, che gli sbarra la porta (83' GABELLINI sv)

NJIE 6: Ha voglia di incidere e si vede, ma risulta impreciso spesso nei suggerimenti e nella conclusione. Ha una buonissima occasione al 23', ma si fa murare da Stubljar nell'uno contro uno.

ALL. SCURTO 7: Vittoria d'autorità del Torino. I granata si fanno vedere in tutte le loro miglior vesti. Nel primo tempo dominano in lungo e in largo, il gol di vantaggio sarebbe stato stretto ancor di più lo è il pari nato da situazione di corner. Nella ripresa si vede invece una squadra matura che sa proteggere il vantaggio e soffrire quando serve. Un ottimo modo per chiudere il 2023 restando in alta classifica.

