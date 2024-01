Primavera, Roma-Torino 1-3: impresa granata al Tre Fontane

Meglio la Roma in avvio di gara. I granata si abbassano per contenere i giallorossi, che nei primi 3 minuti possono usufruire subito di due punizioni interessanti. Sulla seconda ci prova Pagano, ma Abati è attento e para in presa sicura. Passano 4 minuti ed è ancora il fantasista romanista a provarci dalla distanza, la sua conclusione viene però deviata in angolo. Ai ragazzi di Scurto mancano i punti di riferimento e infatti faticano a costruire. Tant'è che il primo quarto d'ora di gara se ne va via con un dominio assoluto della Roma. Al 16' sono però proprio i granata ad andare a un passo dal vantaggio. Contropiede fulminante di Ciammaglichella, che serve Njie tutto solo davanti a Marin, ma l'attaccante del Toro si divora il gol dell'1-0 spedendo a lato tutto. L'occasione dà la scossa ai granata, che iniziano a farsi vedere con insistenza in avanti. Al 19' Njie si rifà subito. Intercetta palla sulla trequarti, è tutto solo e si prende qualche metro, poi scarica con precisione sul palo lungo. Marin non può farci nulla e il Toro è in avanti. Al 23' i granata vanno a un passo dal raddoppio. Dell'Aquila inventa sulla trequarti e calcia, Marin respinge corto e sul tapin Ciammaglichella non riesce a depositare in rete. Il Toro è più pericoloso, nonostante l'ottimo possesso palla della Roma e alla mezzora arriva il 2-0 granata. Perciun al limite dell'area salta il diretto avversario e calcia a giro sul secondo palo, la sfera viene anche leggermente deviata. Ottimo esordio per il moldavo, che da sottoleva trova la rete alla sua prima da titolare. Il 2-0 cambia l'inerzia della partita, perché la Roma inizia a patire e il Toro è esaltato. Al 38' lancio millimetrico di Perciun per Gabellini che aggancia a meraviglia, si accentra con un dribling secco e calcia, ma il suo tiro viene murato. Nel finale di primo tempo torna a premere la Roma, ma i granata sono attenti e respingono gli assalti giallorossi.

Primavera, Roma-Torino: il secondo tempo

Il primo squillo della ripresa è della Roma. Oliveras inventa sulla trequarti e calcia, Abati respinge e sul tapin Misitano manda alle stelle. Il Toro commette troppi errori leziosi, mentre i giallorossi iniziano la ripresa come avevano cominciato il primo tempo: premendo e provando a chiudere gli avversari nella propria metà campo. Al 53' ci prova Pagano su punizione, Abati un po' incerto riesce comunque a parare in due tempi. Al 59' la Roma accorcia con Pisilli. Bravo Pagano a sfuggire sulla corsia mancina e bravo a mettere al centro, dove arriva a rimorchio Pisilli che riapre i conti. Il gol dà morale alla squadra di Guidi, che insiste sbilancia, mentre il Toro prova a colpire in contropiede. I padroni di casa, però, stanno bene e al 65' vanno a un passo dal pari: Pagano pesca Mannini sulla sinistra, ma l'esterno giallorosso non trova la porta. I granata però non mollano la presa e al 69' si riportano con il doppio vantaggio sulla Roma. Njie invente dopo che Muntu era saltato in cielo per cedergli la palla. Lo svedese semina il panico e regala palla a Dell'Aquila, che davanti a Marin non sbaglia. La partita si semplifica per i ragazzi di Scurto al 74', quando Keramitsis ferma Njie lanciato in porta e riceve il secondo giallo, venendo così espulso. La Roma, come all'andata, termina in 10 la gara. I giallorossi però non vogliono demordere e nel finale continuano spingere, mentre i granata aspettano e provano a contenere. Al 92' brivido per la difesa del Toro. Cross di Pisilli, Mendes si perde Bah, che colpisce il palo. Da un legno a un altro, perché a un minuto dalla fine anche Longoni viene fermato dal palo, poi sul tapin Savva non riesce a depositare in porta. Poco cambia, perché i ragazzi di Scurto vincono e si portano al secondo posto. La prossima settimana il Torino sfiderà l'Inter in casa e potrà provare ad accorciare in classifica sui neroazzurri.