Torino Primavera, rimontato come nel derby: un addio alla Coppa che brucia

Per quanto diverse come partite, il parallelismo con il derby regge, perché in entrambe le occasioni i granata sono andati sul 2-0 e poi hanno perso per 4-2. Due rimonte poi diverse nella sostanza, ma con alcuni tratti in comune. In particolar modo il calo vistoso nella ripresa. Una situazione che si era verificata anche a Udine nell'ultima partita di campionato. Situazioni che Scurto dovrà analizzare per provare a risolverle quanto prima, perché sarebbe un peccato non riuscire a proseguire il cammino tracciato fin qui. Parliamo di battute d'arresto di una squadra composta da giovani che devono poter crescere e quindi vanno giustamente ridimensionate le cose, ma rimane il fatto che così i granata possono sciupare tanto ottimo lavoro.