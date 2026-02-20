Gravina (IlSecoloXIX): “Genoa? Il Toro può provare a puntare su questo aspetto…”

Conosciamo tutti i segreti della formazione ligure, prossima avversaria del Toro, grazie al collega che la segue sempre da molto vicino

Federico De Milano Caporedattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 15:41)

In mezzo alla contestazione dei tifosi granata che da due match a questa parte hanno scelto di disertare lo stadio, il Torino arriva alla sfida contro il Genoa in trasferta. La squadra di Marco Baroni andrà domenica alle ore 12:30 a Marassi a giocarsi uno scontro diretto molto importante per la classifica. Per conoscere i punti di forza e quelli di debolezza dei rossoblù, abbiamo posto alcune domande a chi li conosce molto bene. Si tratta di Carlo Gravina, giornalista al seguito del Genoa per conto de Il Secolo XIX, che noi ringraziamo per essersi concesso ai nostri microfoni e per averci presentato la formazione di Daniele De Rossi in vista di questo match del 26° turno di Serie A.

Buongiorno Carlo, in che condizioni arriva il Genoa a questa partita contro il Toro? Qual è il morale dell'ambiente? "Inizia a essere una partita delicata per il Genoa, dopo il pareggio a Cremona la classifica si è accorciata anche per le vittorie di Lecce e Fiorentina. La maggior parte degli scontri diretti per la salvezza come Fiorentina, Pisa, Lecce e Verona saranno giocati in casa e quindi il Genoa non ha poi tante occasione per fare punti al Ferraris. Contro il Torino è una di queste, sono poco le gare casalinghe alla portata perché poi dopo ci sono ancora solo Sassuolo e Udinese. Quindi sarà questa sarà una sfida pesante. Il Genoa ha fatto un allenamento a porte aperte per far entrare i tifosi e dare una carica alla squadra in vista della partita di domenica".

Cosa ha saputo dare in più De Rossi dal momento del suo arrivo in panchina?"C'è la possibilità che giochino dal primo dei nuovi acquisti di gennaio, De Rossi ci sta pensando. Rispetto al passato vuole puntare più sulla qualità e sul gioco e infatti a Cremona ha schierato Messias dal primo minuto che mancava da molto tempo. In precedenza la mediana era più di sostanza che di qualità. Può giocare dall'inizio anche Baldanzi che è uno degli acquisti di maggior peso di gennaio ma è arrivato con qualche problemi fisico. L'idea di De Rossi è quella di passare da un 3-5-2 a un 3-4-2-1 con dei trequartisti più avanzati, come anche Malinovskyi. Il brasiliano Amorim ha giocato pochissimi minuti con la Cremonese ma è un acquisto su cui De Rossi vuole puntare, vuole arrivare alla salvezza con il gioco".

Nel Genoa ci sono giocatori infortunati o squalificati che salteranno questa gara contro il Torino?"Non ci sono squalificati e come infermeria dovrebbero essere tutti disponibili ed è una cosa che non accadeva da un po'. Anche il terzo portiere Siegrist che era fuori da un po' è tornato ad allenarsi con i compagni. Con la Cremonese è tornato a giocare pure Ekuban e ora quindi l'infermeria è vuota".

Qual è un punto di forza dei rossoblù che i granata dovranno temere in questa sfida?"Come aspetto positivo è bene sottolineare che il Genoa aveva sempre incassato gol prima di Cremona, anche quando vinceva come il 3-2 col Bologna. Il clean-sheet dell'ultima partita è un elemento su cui De Rossi vuole fare affidamento. La speranza dello staff tecnico rossoblù è proprio quella di essere riusciti a trovare una quadra dietro".

In cosa invece il Genoa non è ancora riuscito a migliorare in questa stagione?"Al momento riesce ancora a concretizzare poco, è una squadra che non segna tantissimo. Colombo ha fatto 6 gol e Vitinha solo 3, sono poi loro due gli attaccanti principali che partono da titolari. Anche Messias ha fatto solo un gol: la fase offensiva è quella su cui De Rossi deve lavorare ancora di più e proprio per questo vuole aumentare la qualità del centrocampo e della trequarti, per fare gioco e mettere nelle condizioni migliori gli attaccanti per provare a trovare la rete".