Patrizio Sala a TN: “Toro anonimo e senza coraggio. A Juric chiedo le due punte”

Sono i giorni della riflessione in casa Torino dopo l'ennesimo derby della Mole perso. La partita di sabato è stata davvero brutta e difficile da metabolizzare per l'ambiente granata. Su Toro News interviene in esclusiva Patrizio Sala , uno degli eroi dello Scudetto del 1976, che cerca di spronare il gruppo in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali.

Buongiorno Patrizio. Da tifoso granata ha metabolizzato la brutta sconfitta del Torino nel derby della Mole? "Il derby è sempre particolare e si gioca sulle emotività delle persone. A quel livello sono un po' tutti abituati a partite così. Secondo me, il Torino deve continuare a guardare in avanti con positività e deve cercare di infilarsi in una galleria luminosa. Per farlo c'è bisogno delle due punte. Non capisco perché non possano giocare due attaccanti. Non è una critica nei confronti dell'allenatore, però ha tre punte in rosa, due delle quali molto forti. Il Torino per imboccare la galleria luminosa ha bisogno di coraggio, quel coraggio che l'ha sempre contraddistinto nei primi due anni contro qualsiasi avversario. Quest'anno ho visto tante partite anonime, compreso il derby. Il portiere ha commesso due errori gravi e ha indirizzato la gara. La Juventus non ha fatto molto ma il Torino ha fatto meno".