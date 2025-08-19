Il Torino FC, attraverso il proprio sito ufficiale e i canali social, ha annunciato un appuntamento speciale per i suoi sostenitori: domani, mercoledì 20 agosto, si terrà un meet & greet con i tifosi presso la Rinascente di via Lagrange, con inizio alle 11.30.
Torino, meet & greet con Zapata: appuntamento domani alla Rinascente
L’attaccante colombiano protagonista dell’evento organizzato dal club: appuntamento alle 11.30 in via Lagrange
Protagonista dell’evento sarà il capitano granata Duvan Zapata, che incontrerà i tifosi per foto e autografi. L’iniziativa rientra nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione e mira a rafforzare ulteriormente il legame tra la squadra e la piazza. Per i supporter granata si tratta di un’occasione speciale per conoscere da vicino l’attaccante colombiano, tornato in campo in gare ufficiali nella vittoriosa sfida di Coppa Italia contro il Modena.
