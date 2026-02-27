Susanna Egri, grande festa per i 100 anni: nominata Madrina del Circolo Soci

Cent’anni di vita intrecciati alla storia granata: il Circolo Soci Torino FC 1906 ha festeggiato il compleanno di Susanna Egri, nominata Madrina del Circolo nel corso della serata celebrativa. Figlia di Ernest Egri Erbstein, allenatore del leggendario Grande Torino, Susanna Egri mantiene un legame con l’ambiente granata fin dall’infanzia. All’incontro hanno partecipato ex calciatori e soci del club, riuniti per celebrare il traguardo e ricordare una pagina centrale della tradizione granata. "Celebrare i cento anni significa onorare la memoria storica del nostro club", ha dichiarato il presidente del Circolo, Leonardo Mario D'Alessandro. Presente anche l’addetto stampa del Torino FC, Piero Venera. La nomina a Madrina del Circolo ha rappresentato il momento centrale della serata, premiando il forte legame tra Susanna Egri e la storia del Torino.