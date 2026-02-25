Tanti auguri a Giancarlo Camolese, ex mister e calciatore granata

Giornata speciale per Giancarlo Camolese, che oggi festeggia i suoi 65 anni dopo una vita spesa nel mondo del calcio, tra campo, panchina e televisione. Cresciuto nel settore giovanile granata, in prima squadra colleziona quattro presenze in Coppa Italia, un’esperienza breve ma significativa con la maglia del Toro. Da centrocampista, nel corso della carriera veste anche le maglie di Biellese, Reggina, Alessandria, Lazio, Padova, Lanerossi Vicenza, Taranto e Saviglianese, dove chiude il percorso agonistico. È però in panchina che il suo legame con il Torino diventa ancora più forte. Dopo gli inizi nel settore giovanile, guida la prima squadra dal 2000 al 2003, riportandola prima in Serie A e poi in Europa. Tornerà alla guida dei granata anche nella parte finale della stagione 2008-09.