Tanti auguri a Susanna Egri, simbolo granata tra arte e storia

Nel giorno dell’anniversario della nascita di Susanna Egri, il mondo granata rende omaggio a una delle sue figure più rappresentative. Artista di fama internazionale, Egri ha portato la danza italiana sui principali palcoscenici del mondo, costruendo una carriera fondata su rigore, ricerca e apertura culturale. Per lei la danza non è mai stata solo spettacolo, ma uno strumento per interpretare la realtà e dare forma a una visione etica dell’arte. Per il Torino, però, Susanna Egri è anche una memoria viva. Figlia di Erno Egri Erbstein, direttore tecnico e figura centrale del Grande Torino, ha sempre mantenuto un legame profondo con l’identità granata, testimoniando negli anni vicinanza, affetto e senso di appartenenza. Una presenza costante che unisce sport e cultura, storia e attualità, nel segno di valori condivisi.