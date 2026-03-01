Torneo di protesta, calcio a 5 fuori dal Grande Torino: le immagini dell’iniziativa

Toro News
Ecco quanto organizzato dalla Maratona in occasione di Torino-Lazio
Come annunciato una settimana fa, a partire dalle 12:00 di oggi i tifosi organizzati granata hanno dato vita a un torneo di calcio a 5 fuori dall'Olimpico Grande Torino, in segno da una parte di protesta e contestazione nei confronti della società del Torino e dall'altra parte in segno di comunità e passione verso la maglia granata. Un torneo che ha preso piede ormai da qualche ora e che sta proseguendo nel piazzale fuori lo stadio, sotto la curva Maratona. Le immagini dell'iniziativa mostrano un buon numero di partecipanti e un'attesa, verso la sfida delle 18:00 contro la Lazio, contestualmente alla quale alcuni decideranno di entrare allo stadio mentre molti altri rimarranno fuori.

