“Il calcio vero si gioca fuori”: l’iniziativa della Maratona per Torino-Lazio

Redazione Toro News

Prosegue la contestazione e la Maratona non torna sui propri passi: la curva, per Torino-Lazio, resterà vuota. Nella giornata del match, domenica 1° marzo, gli ultras granata hanno deciso di organizzare un'iniziativa per rispondere anche simbolicamente a un calcio e un Toro che non riesce a rappresentarli più. "Il calcio vero si gioca fuori", lo slogan dell'iniziativa che a partire dalle 12:00 di domenica prossima vedrà prendere vita un torneo di calcio A5. Nel comunicato seguente i dettagli sull'iniziativa e per iscriversi alla manifestazione.

