È una sfida tra due squadre con tifoserie gemellate ma non per questo mancheranno l'agonismo e le motivazioni in campo: Genoa e Torino oggi si incrociano allo stadio Ferraris per cercare punti fondamentali in chiave salvezza. Alle 12:30 il fischio d'inizio di questa partita con i rossoblù che ospitano i granata con tre punti in meno in classifica. Baroni ha scelto di affidarsi a Kulenovic in attacco al fianco di Simeone con Zapata che parte quindi ancora dalla panchina. In mediana spazio a Gineitis, Ilkhan e Vlasic con Lazaro e il ritorno di Obrador sulle fasce. Infine, in difesa davanti a Paleari si piazzano i soliti Maripan e Coco con il debutto di Ebosse in granata.
Genoa-Torino, le formazioni ufficiali: esordio per Ebosse, Kulenovic in attacco
Le scelte ufficiali degli allenatori, Daniele De Rossi e Marco Baroni, sulle formazioni da schierare in questa sfida del 26° turno di Serie A
Genoa-Torino, le formazioni ufficiali della gara—
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi, Ekuban; Colombo. Allenatore: De Rossi.
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Simeone, Kulenovic. Allenatore: Baroni
