Genoa-Torino, le formazioni ufficiali: esordio per Ebosse, Kulenovic in attacco

È una sfida tra due squadre con tifoserie gemellate ma non per questo mancheranno l'agonismo e le motivazioni in campo: Genoa e Torino oggi si incrociano allo stadio Ferraris per cercare punti fondamentali in chiave salvezza. Alle 12:30 il fischio d'inizio di questa partita con i rossoblù che ospitano i granata con tre punti in meno in classifica. Baroni ha scelto di affidarsi a Kulenovic in attacco al fianco di Simeone con Zapata che parte quindi ancora dalla panchina. In mediana spazio a Gineitis, Ilkhan e Vlasic con Lazaro e il ritorno di Obrador sulle fasce. Infine, in difesa davanti a Paleari si piazzano i soliti Maripan e Coco con il debutto di Ebosse in granata.