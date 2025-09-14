Al termine del match dell'Olimpico, Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni di DAZN per un commento post-gara. Di seguito le sue dichiarazioni.
Roma-Torino 0-1, Cristante: “Oggi non facile, Toro era basso dietro”
Cosa è mancato oggi alla Roma rispetto alle prime due?
"E' mancato il gol, la concentrazione in più per non prenderlo. Penso che abbiamo approcciato bene la partita dal primo minuto, poi quando prendi gol diventa tutto più complicato".
Quanto siete vicini all'idea di Gasperini?
"Ci vuole un po' di tempo, ma penso che siamo a buon punto. Penso che anche oggi il nostro l'abbiamo fatto. Ma dobbiamo ancora tanto migliorare"
Tu e Manu Kone siete due giocatori di fisicità. Chi dei due deve accompagnare l'azione?
"Dipende dalla partita. Al mister piace che tutti i centrocampisti si inseriscano. Oggi non era facile, perché loro erano bassi dietro, ma penso che un po' a turno nell'arco del campionato lo faremo tutti"
Come sta Dybala? Il derby?
"Su Paulo non lo so. Sappiamo che è uscito a fine primo tempo. Da domani tutta la testa sarà sul derby"
