Roma-Torino 0-1, Cristante: “Oggi non facile, Toro era basso dietro”

"E' mancato il gol, la concentrazione in più per non prenderlo. Penso che abbiamo approcciato bene la partita dal primo minuto, poi quando prendi gol diventa tutto più complicato".

Tu e Manu Kone siete due giocatori di fisicità. Chi dei due deve accompagnare l'azione?

"Dipende dalla partita. Al mister piace che tutti i centrocampisti si inseriscano. Oggi non era facile, perché loro erano bassi dietro, ma penso che un po' a turno nell'arco del campionato lo faremo tutti"