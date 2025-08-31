Torino-Fiorentina, le ultime dai campi: le squadre tornano negli spogliatoi

Toro News
Seguite con noi su Toro News tutte le ultime novità del prepartita di questa sfida per la seconda giornata di Serie A
Andrea Croveri

18:15 - Anche i ragazzi del Toro hanno terminato il riscaldamento e raggiunto lo spogliatoio

18:10 - I titolari tornano a scaldarsi, la Fiorentina ha concluso il riscaldamento

18:09 - Baroni ha radunato i titolari in cerchio: discorso motivazionale prima della partita

18:09 - Cori dalla Curva Primavera che inneggiano alla Fiorentina, in virtù della grande amicizia che lega le due squadre

18:05 - Il difensore granata Maripan ha parlato ai microfoni di Skysport. Dopo di lui, è stato il turno di Kean, attaccante della Fiorentina, convocato da Gattuso per la Nazionale

17:52 - Anche il Toro è entrato in campo. Qualche fischio all'annuncio dello speaker, i tifosi chiedono una reazione dopo la scorsa partita

17:50 - Fiorentina in campo già al completo

17:45 - I portieri  del Torino sono scesi in campo per il riscaldamento

17:42 - Prima dell'inizio della partita, il dt Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Skysport rispondendo alle domande sul calciomercato

17:30 - Annunciate le formazioni: in difesa Baroni schiera Maripan. In regia debutta Asllani

17:25 - Manca poco più di un'ora al calcio d'inizio e il Toro è arrivato allo stadio. Sugli spalti sono attesi 20mila tifosi

Cari lettori e care lettrici di Toro News, siamo in diretta dal Grande Torino per la prima partita in casa della Serie A 2025-2026. Il Torino di Baroni ospita la Fiorentina di Pioli. Seguite qui con noi tutti gli aggiornamenti del prepartita grazie ai nostri inviati allo stadio Olimpico Grande Torino.

