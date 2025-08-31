Torino-Fiorentina, le ultime dai campi: le squadre tornano negli spogliatoi

17:52 - Anche il Toro è entrato in campo. Qualche fischio all'annuncio dello speaker, i tifosi chiedono una reazione dopo la scorsa partita

17:45 - I portieri del Torino sono scesi in campo per il riscaldamento

17:42 - Prima dell'inizio della partita, il dt Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Skysport rispondendo alle domande sul calciomercato

17:25 - Manca poco più di un'ora al calcio d'inizio e il Toro è arrivato allo stadio. Sugli spalti sono attesi 20mila tifosi