Torino-Fiorentina, le ultime dai campi: le squadre tornano negli spogliatoi

17:52 - Anche il Toro è entrato in campo. Qualche fischio all'annuncio dello speaker, i tifosi chiedono una reazione dopo la scorsa partita
17:50 - Fiorentina in campo già al completo
17:45 - I portieri del Torino sono scesi in campo per il riscaldamento
17:42 - Prima dell'inizio della partita, il dt Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Skysport rispondendo alle domande sul calciomercato
17:30 - Annunciate le formazioni: in difesa Baroni schiera Maripan. In regia debutta Asllani
17:25 - Manca poco più di un'ora al calcio d'inizio e il Toro è arrivato allo stadio. Sugli spalti sono attesi 20mila tifosi
Cari lettori e care lettrici di Toro News, siamo in diretta dal Grande Torino per la prima partita in casa della Serie A 2025-2026. Il Torino di Baroni ospita la Fiorentina di Pioli. Seguite qui con noi tutti gli aggiornamenti del prepartita grazie ai nostri inviati allo stadio Olimpico Grande Torino.
