Baroni, a Genova uno snodo fondamentale: serve un segnale di reazione

La società ha ribadito la fiducia al tecnico, ma un nuovo crollo potrebbe aprire a nuove riflessioni

Alberto Girardi 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 08:46)

Metterà in palio tre punti come tutte le altre gare, ma quella contro il Genoa sarà una sfida fondamentale per il Toro e per Marco Baroni. Al Ferraris andrà in scena uno snodo delicatissimo di una stagione che, già deludente, rischia di diventare ancora più complicata. Sono sei i punti che separano i granata dalla zona retrocessione, un vantaggio non limitato ma nemmeno rassicurante. Soprattutto se terzultima in classifica è la Fiorentina, squadra in ripresa e con un tasso tecnico che - almeno sulla carta - nulla dovrebbe avere a che fare con la lotta per la salvezza.

La trasferta di Genova sarà dunque fondamentale per evitare di complicare il finale di stagione. Il Toro, che tra fine dicembre e inizio gennaio ha perso l'opportunità di riavvicinare le posizioni europee, deve ora evitare che un campionato senza obiettivi si trasformi in lotta per non retrocedere. A maggior ragione in quello che, classifica alla mano, è diventato uno scontro diretto: sono appena tre le lunghezza che separano il Toro dal Genoa.

Sullo sfondo c'è la posizione di Marco Baroni, cui la società ha sempre confermato la fiducia anche nei momenti più complicati della stagione, soprattutto dopo i sei gol subiti a Como. A pagare è stato Vagnati, esonerato e rimpiazzato dal ritorno di Petrachi. Ma è chiaro che, se dovessero arrivare altri segnali negativi da Genova, sarebbero inevitabili riflessioni anche attorno alla figura dell'allenatore. Se invece Baroni dovesse riuscire a ricondurre il Toro in una zona più tranquillo, a quel punto tutti i ragionamenti sul futuro (e sul probabile cambio in panchina) sarebbero rimandati al termine della stagione, senza necessità di trovare un traghettatore per gli ultimi mesi di campionato.