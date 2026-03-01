Maratona vuota? D’Aversa stimola la squadra: “Motiviamo i tifosi a tornare”

Una cinquantina di esponenti della Maratona si è trattenuta per una decina di minuti a colloquio con squadra, allenatore e direttore sportivo. Un confronto franco, con toni accesi ma comunque estremamente pacifico, andato in scena sotto gli occhi della Digos di Torino. "I tifosi hanno stimolato la squadra", ha poi spiegato Roberto D'Aversa in conferenza stampa. Il sostegno mancherà ancora contro la Lazio, in attesa di sapere se la Maratona farà marcia indietro in vista dei prossimi e delicati impegni di marzo.

L'auspicio di D'Aversa

Il tecnico ha intanto cercato di tendere una mano verso la tifoseria granata, ben sapendo quanto sarà importante tornare ad avere il sostegno della curva per evitare che una stagione già fallimentare prenda pieghe ancora più drammatiche. "Bisogna andare in campo per far sì che i tifosi siano orgogliosi che indossiamo questa maglia. Come ho già detto quando sono arrivato, è normale che per il raggiungimento dell’obiettivo serve un ambiente compatto. Con la loro spinta sarebbe più facile. Non entro in merito però delle decisioni, dobbiamo motivare i tifosi a venire allo stadio nel modo in cui stiamo in campo".