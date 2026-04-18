Nell'ultima sessione di mercato del mese di gennaio 2026, il Torino si è mosso con parecchie operazioni che sono state condotte dal nuovo DS Gianluca Petrachi, tornato nel mese di dicembre. Le cifre dei vari trasferimenti emergono spesso fin da subito tramite voci e indiscrezioni varie ma per conoscere nel dettaglio tutte le cifre che il Toro ha speso oppure che ha incassato, arriva in soccorso il bilancio ufficiale del 2025 divulgato dalla stessa società.

Le spese per gli acquisti granata

Gli incassi del Torino dalle cessioni

L'operazione potenzialmente più onerosa per il Torino potrebbe presto diventare quella relativa a Rafaperché il laterale spagnolo è arrivato dal Benfica in prestito gratuito ma con un diritto di riscatto da 9 milioni di euro che il club può esercitare in estate. L'arrivo di Matteoin granata è invece costato 0,3 milioni di euro più un diritto di riscatto da 5,9 milioni di euro. Situazione simile anche per Enzoma a costi più contenuti perché per prelevarlo dall'Udinese, il Toro dovrebbe spendere 2,5 milioni di euro a fine campionato. Non potrà essere riscattato invece Lucache è giunto all'ombra della Mole in prestito secco dal Napoli in cambio di un corrispettivo di 250 mila euro. Infine, l'operazione più vicina alla definizione totale è quella di Sandrovisto che il Torino - dopo aver pagato 0,5 milioni di euro il prestito a gennaio - dovrà versare nelle casse del club croato un importo pari a 3 milioni di euro al termine della stagione in caso di salvezza, obiettivo ormai davvero a un passo per la squadra di Roberto D'Aversa.Due mosse in uscita sono state quelle relative a Kristjane a Cyrilma non c'è alcuna cifra in ballo, visto che si tratta soltanto di due calciatori in prestito il cui legame temporaneo con il Toro è stato sciolto in anticipo. In seguito, sono stati risolti anche i contratti con Adame Perr. Nessun incasso anche per un'ultima operazione in uscita, quella del portiere Mihaiche si è trasferito a titolo definitivo e gratuito al Cluj. Il club granata è comunque riuscito a garantirsi possibili incassi futuri da questo affare, grazie a una possibile rivendita del portiere rumeno o ai suoi risultati sportivi.