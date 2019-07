Febbre europea, è già caccia al biglietto: inizia la prelazione mentre il Toro aspetta il via libera dell’UEFA

Sta iniziando una vera e propria caccia al biglietto e non potrebbe essere altrimenti. I tifosi granata aspettavano da troppo tempo il ritorno del Torino in Europa League e la partita di andata contro il Debrecen rappresenta un’occasione imperdibile, a costo di arrivare ad Alessandria per vederla. Lo spostamento della gara al Moccagatta, con conseguente riduzione di capienza, ha poi fortemente contribuito a creare la febbre da biglietto, rendendo i tagliandi rari e praticamente introvabili. Solo 4000 i biglietti a disposizione, già a partire da questa mattina disponibili in prelazione per i possessori della tessera Cuore Granata. Dopodomani, poi, partirà la vendita libera per accaparrarsi i pochissimi tagliandi rimasti.

CURVA NORD – Come vi abbiamo riferito, però, i lavori finanziati dal Toro per rendere agibile la curva nord dello stadio di Alessandria sono terminati e manca solo l’ok dell’UEFA. La società di Via dell’Arcivescovado punta ad ottenere il via libera già nella giornata di oggi, in modo da rendere disponibili alla vendita gli ulteriori 2000 tagliandi. È previsto, ovviamente e nonostante le polemiche, il sold out: la febbre europea ha colpito i tifosi del Toro e i biglietti per assistere a Torino-Debrecen rischiano di essere introvabili.