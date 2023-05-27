Silvio Luciani

Joe Baker, lo scozzese d'Inghilterra che fece impazzire Torino
Figurine / L'arrivo di Baker, in coppia con Law, infiammò i sogni dei tifosi granata ma per i due fu un'esperienza complicata
Figurine / L'arrivo di Baker, in coppia con Law, infiammò i sogni dei tifosi granata ma per i due fu un'esperienza complicata
I tre azzurri del Toro dovranno stupire in campionato per conquistarsi un posto nel nuovo ciclo targato Spalletti
I migliori tweet sulla vittoria del Torino contro il Genoa. Il gol di Radonjic risolve la partita nel recupero: "Finale col defibrillatore"
Due motivi per credere nella vittoria del Torino, altrettanti per temere l’avversario di turno, in questo caso il Cagliari di Ranieri
Dopo un lungo corteggiamento dell'Atalanta, Singo si trasferisce al Monaco: tre riflessioni su un'operazione importante per il Torino
Soltanto Buongiorno, tra i titolari di movimento del Toro, non è andato al tiro contro la Feralpisalò: ma l'attacco deve migliorare
Praet resta un'ipotesi concreta per la trequarti: il Toro continua a monitorare le possibilità di un ritorno in granata del mago belga
Il patron ha presentato il conto delle notevoli spese fatte nell'ultimo triennio, ma un'analisi completa tiene conto anche delle entrate
Schuurs ribadisce sul campo la sua importanza negli equilibri del Toro. E chiude il precampionato da capocannoniere dei granata
Se c'è un giocatore che più di tutti sta rappresentando lo spirito del Torino di Ivan Juric, questo è indubbiamente Alessandro Buongiorno. E in questo caso non ci riferiamo soltanto al sangue granata…
I voti ai protagonisti dell'amichevole pre-campionato in casa del Lens: questo Toro non può fare a meno di Schuurs
Qualche dubbio a centrocampo e una probabile defezione sulle corsie: si presenterà così il Torino di Juric alla prima amichevole internazionale del pre-campionato
Esordio convincente con il Modena: il Toro alla scoperta di Tameze, arrivato ad un prezzo stracciato su richiesta esplicita di Juric
Non solo Izzo: il Torino dovrà riuscire a piazzare tutti i giocatori che non rientrano nei piani di Juric. E non sono pochi
Velocità, fisico e capacità di rifinire l'azione con i suoi cross: c'è tanto materiale su cui lavorare per Ivan Juric
Bellanova è ufficialmente del Toro: ecco un confronto numerico con Wilfried Singo, attuale titolare dei granata sulla destra
L'allenatore croato ha di fatto riaperto le trattative giocando un ruolo decisivo: "Il suo addio sarebbe una perdita enorme"
Il Torino non vuole svendere Izzo al Monza vista l'ottima stagione, i brianzoli provano a strappare un prezzo molto più basso
L'analisi della stagione, la diciottesima al timone del club granata: investimenti ridotti in estate, pesano gli errori degli ultimi anni
Col Leicester in Championship e un solo anno di contratto, ci sono tutte le condizioni per rivedere Praet in granata
Secondo le stime di Calcio e Finanza i granata dovrebbero incassare circa 49 milioni di euro di diritti televisivi
Dal filtrante di Vojvoda, alla fuga di Radonjic, passando per l'imbucata geniale di Miranchuk: gli assist più belli della stagione granata
Granata penultimi per tiri da fuori e ultimi per distanza media: solo la Sampdoria ha provato meno volte del Torino a segnare da lontano
Mancini non include Buongiorno nelle convocazioni della Nations League: ma per le prestazioni degli ultimi mesi l'avrebbe meritato
Come nel 2021, i granata si giocano l'obiettivo stagionale contro l'allenatore piacentino: Inzaghi ha già fatto soffrire i piemontesi
Il patteggiamento esclude nuove penalizzazioni: sul campo la Juve accederà alle Coppe, così da poter scontare subito l'esclusione UEFA
L'analisi degli episodi arbitrali del match del Picco: Guida gestisce bene la gara
Triplice fischio al Picco di La Spezia: il Toro dilaga nel finale e conquista tre punti decisivi per l'ottavo posto
Nel corso del primo tempo, l'arbitro Guida è stato costretto ad interrompere il match per insulti discriminatori indirizzati ad Ivan Juric
Il risultato parziale tra Spezia e Torino al termine dei primi 45 minuti