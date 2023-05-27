Buongiorno, non solo difesa: ecco perché è fondamentale in fase di costruzione S. Luciani Silvio Luciani 5 agosto - 12:05 5 agosto

Se c'è un giocatore che più di tutti sta rappresentando lo spirito del Torino di Ivan Juric, questo è indubbiamente Alessandro Buongiorno. E in questo caso non ci riferiamo soltanto al sangue granata…