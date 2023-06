Buongiorno, stagione tra i top del campionato. Ma Mancini lo taglia dalla lista

Fuori dalle convocazioni di Mancini per la Nations League: per Buongiorno è una questione di tempo

Nella stagione appena terminata, come dicevamo, Buongiorno è entrato nel giro della Nazionale maggiore ma nonostante la pre-convocazione, non avrà la possibilità di esordire con la maglia azzurra nei prossimi impegni di Nations League, essendo stato tagliato dalla lista definitiva (così come era già successo a marzo). Le scelte di Mancini hanno fatto storcere il naso: non solo per Buongiorno, che a nostro modo di vedere avrebbe meritato di essere incluso nel gruppo, ma per la tendenza più generale a confermare i suoi fedelissimi senza tenere più di tanto in considerazione le indicazioni della Serie A, lasciando fuori giocatori che si sono prepotentemente affermati nel campionato che si è appena concluso (Zaccagni e Buongiorno sono due esempi in questo senso). Poco male, perché per Buongiorno anche l'esordio in azzurro è solo questione di tempo: il ragazzo del Fila è sbocciato e la Nazionale è la prossima tappa di un'ascesa folgorante.