Torino, l’occasione giusta per Praet: il jolly offensivo può tornare da Juric

Col Leicester in Championship e un solo anno di contratto, ci sono tutte le condizioni per rivedere Praet in granata

Silvio Luciani Caporedattore e social media manager

Potrebbe essere la volta buona: dopo un anno di pausa di riflessione e i tentativi della scorsa estate, Dennis Praet potrebbe davvero tornare a vestire la maglia del Torino. Le condizioni economiche proposte dal Leicester, proprietario del cartellino del trequartista belga, non avevano convinto il Torino ma la situazione è radicalmente cambiata. Praet, rimasto nella rosa delle foxes, ha messo a referto 22 presenze in Premier League - di cui soltanto 6 da titolare - in una stagione che si è conclusa con un’amara retrocessione in Championship. Ora il Leicester ha bisogno di vendere, soprattutto un giocatore come Praet che oltre a non rientrare nei piani del club e a voler cambiare aria, ha soltanto un altro anno di contratto.