Spezia-Torino 0-1: Sin-gol, i granata tornano negli spogliatoi in vantaggio

Il primo tempo: intensità e duelli, Sin-gol la sblocca

Davanti ad un Picco tutto esaurito, Spezia e Torino si giocano tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali: la salvezza per i padroni di casa, l'ottavo posto per i granata. I granata provano subito ad imporre il possesso ad uno Spezia compatto e pronto a pressare per recuperare il pallone. Il primo squillo arriva dai piedi di Esposito, che al 5' calcia alta una punizione da buona posizione. All'11' Ricci va via in campo aperto ad Ekdal che lo stende e prende la prima ammonizione del match. Un minuto dopo si sgancia Schuurs, che passa in mezzo a tre e arriva a calciare in area: Ampadu ribatte in angolo. È il preludio all'occasione più nitida per il Torino: al 13' Miranchuk la fa girare dal limite e centra la traversa a Dragowski battuto. Sulla ribattuta del legno, Sanabria non arriva a ribadire in rete per una questione di centimetri. Al 22' ancora punizione per lo Spezia, ancora alto il destro di Esposito. Al 23' Singo, aiutato dalla deviazione di Wisniewski, porta in vantaggio il Toro su calcio d'angolo: bravo l'ivoriano a raccogliere il cross teso di Ilic a centro area, Dragowski non può fare nulla. Al 26' ancora Singo, con una bordata di sinistro dal limite che termina larga. Al 34' Guida assegna un penalty allo Spezia per fallo di Buongiorno su Nzola, ma il VAR richiama Guida per un tocco di mano di Gyasi, che invalida l'azione e cancella il rigore. L'ultima, ma non per importanza, annotazione del primo tempo riguarda l'interruzione della partita per i continui insulti discriminatori nei confronti di Juric da parte dei tifosi di casa.