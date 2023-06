Torino, il pagellone di fine anno: Cairo 6, il minimo indispensabile dalla proprietà

Se la stagione non è iniziata con le migliori premesse è stato perché – nell’ottica dell’autosostentamento finanziario cui è chiamato il Torino – le difficoltà finanziarie non hanno permesso di riscattare alcuni giocatori importanti o di intervenire con investimenti sul mercato prima della cessione di Bremer. L’allenatore Juric è stato quindi costretto a lavorare in ritiro con una rosa assolutamente provvisoria. Conseguenza, questa, di problemi di budget imputabili non tanto a fattori esterni quanto a scelte sbagliate compiute negli anni precedenti dalla società. A pesare, in maniera consistente, i noti errori originati dalla gestione post-qualificazione europea del 2019, che non possono che essere addebitati al presidente Cairo. Anche per questo la sessione estiva è stata finanziata dalla prima ‘rata’ derivante dalla cessione di Bremer e poco altro. Ed è proprio questo l’elemento che, pur avendo pagato in termini numerici, ha paralizzato il mercato in entrata fino a metà agosto, non permettendo neanche i riscatti di giocatori come Mandragora e Praet (su cui ha comunque pesato l’eccessiva valutazione del Leicester). A conti fatti le cifre investite non hanno superato il minimo indispensabile e Juric si è dovuto cimentare in un secondo primo anno.