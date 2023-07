Torino, Izzo e gli altri esuberi: c’è un’altra squadra da piazzare sul mercato

Da Berisha a Verdi, passando per Bayeye e Warming, c'è un 'altro' Torino che nel corso dell'estate dovrà trovare una sistemazione sul mercato. Considerando anche i rientri dai prestiti, i granata dovranno sfoltire una rosa composta da trentadue elementi: a lasciare saranno ovviamente i calciatori fuori dal progetto tecnico di Juric, come Etrit Berisha che oltre ad essere uscito dal progetto è anche fuori rosa e Simone Verdi che rientra in granata dopo un altro prestito in Serie A terminato senza riscatto da parte del Verona.

Bayeye, Warming e gli altri: esuberi in cerca di squadra

Non solo loro due, perché il Toro in rosa ha tanti altri giocatori che non rientrano nei pensieri di Juric. Di questo gruppo fanno sicuramente parte Nicola Rauti, retrocesso in C con la SPAL dopo 17 presenze senza gol e assist, e Samuele Vianni reduce da una stagione negativa a Piacenza. Discorso simile anche per Magnus Warming, oggetto misterioso anche al Darmstadt (nessuna contribuzione in Serie B tedesca) e Brian Bayeye, arrivato dal Catanzaro ma destinato a trasferirsi verso altri lidi dopo un impatto complicato con la Serie A. Andrà valutato anche Ben Kone, che potrebbe anche convincere Juric in ritiro, ma al momento sembra destinato a partire: in Serie B diverse squadre di alta classifica lo cercano. Insomma, oltre agli acquisti, Vagnati dovrà fare un gran lavoro per sistemare le uscite.