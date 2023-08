Le pagelle di Lens-Torino 0-0: Schuurs monumentale, Gemello e Seck sorprendono

Sotto ad una pioggia battente, il Torino strappa un pareggio a reti inviolate del Lens, vicecampione di Francia in carica. Un test probante per la squadra di Juric, che ha tenuto botta di fronte ad una squadra di livello che è anche più avanti nella preparazione. Il mini-ritiro in Francia inizia con sensazioni positive, soprattutto per quanto riguarda la tenuta difensiva.