Lotta, difende e segna: Schuurs e la cronaca di un precampionato impressionante

Nel segno di Perr Schuurs. Sembra strano, ma neanche troppo, che il pilastro olandese della difesa abbia concluso il suo pre-campionato da capocannoniere del Toro. Due reti, la prima e l’ultima della fase di preparazione, contro la Feralpisalò e il Reims che hanno segnato il percorso degli uomini di Juric ribadendo la sua centralità nel progetto del Toro. E in un’estate contrassegnata dalle inevitabili voci di mercato sul suo conto non è cosa da poco: l’applicazione è stata esemplare, così come il rendimento in campo. E se qualcuno ha pensato di potersene privare a cuor leggero o di poterlo strappare al Toro per una cifra conveniente, guardando l’apporto in entrambe le aree di rigore, si è dovuto certamente ricredere.