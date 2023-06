Torino, la top 5 degli assist: l’imbucata di Miranchuk, lo slalom di Radonjic

Dopo aver elencato i cinque gol più belli della stagione del Torino, è il momento di passare in rassegna anche gli assist. E nella stagione dei granata ci sono tante belle giocate, soprattutto da parte dei trequartisti e degli esterni: dal filtrante di Vojvoda per Vlasic, alla fuga di Radonjic, passando per l'imbucata geniale di Miranchuk. Passiamo in rassegna i migliori assist del campionato granata, ricordando che l'ordine in cui sono elencati è soltanto cronologico.