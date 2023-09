Torino-Genoa 1-0, le reazioni social: “La strada è molto lunga, ma…”

Una super giocata di Radonjic in pieno recupero e poco altro: basta questo al Torino per centrare il primo successo in campionato contro il Genoa di Gilardino. Il colpo di genio del 10 granata scaccia i fantasmi al termine di una partita che aveva regalato ben poche emozioni e infatti le reazioni dei tifosi sono contrastanti. Da un lato, ovviamente, c'è gioia per una vittoria pesante e ormai quasi insperata, dall'altro la delusione per un Torino che continua ad esprimere un gioco tutt'altro che brillante. Questi i migliori tweet sulla partita: