Lens-Torino, le probabili formazioni: Bellanova verso l’esclusione

Qualche dubbio a centrocampo e una probabile defezione sulle corsie: si presenterà così il Torino di Juric alla prima amichevole internazionale del pre-campionato. Dopo il match col Modena, i granata sono attesi da un test probante, a cui dovrebbero presentarsi ancora una volta con Gemello tra i pali, data l'assenza per infortunio di Milinkovic-Savic.

Le soluzioni in difesa: Bellanova fuori per infortunio?

Pochi dubbi per quanto riguarda il reparto difensivo. Juric dovrebbe confermare il blocco titolare composto da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez, con l'unico cambio che dovrebbe essere l'esclusione di Bellanova per un problema muscolare. Juric dovrebbe, quindi, optare per Singo e Vojvoda sulle corsie.