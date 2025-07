Joe Baker, lo scozzese d’Inghilterra che fece impazzire Torino

Figurine / L'arrivo di Baker, in coppia con Law, infiammò i sogni dei tifosi granata ma per i due fu un'esperienza complicata

Stagione 1961-1962, i tifosi del Torino tornano a sognare dopo la strage di Superga: i granata acquistano due talenti d'oltremanica, Law e Baker. I due giovani talenti sono macchine da goal ma si scontrano con la durezza dell'ambiente italiano. Nella loro fugace esperienza di Torino verranno ricordati per le bravate più che per i goal, Baker realizzò solamente 7 reti in 19 partite, troppo poco per il talento di cui era dotato. Una vita spericolata più fuori che dentro al campo, erano giocatori da gossip ante litteram, rincorsi dai paparazzi e spesso sui giornali per le loro avventure notturne.