Genoa-Torino, perché sì e perché no: torna la Maratona, numeri granata da horror

Torna il campionato e torna l'appuntamento con il perché sì e con il perché no. Tre ragioni per essere positivi e tre ragioni per essere negativi in vista di una gara dal peso specifico notevole per il mondo granata. Il Torino di Marco Baroni sfiderà il Genoa di Daniele De Rossi oggi, domenica 22 febbraio, allo stadio "Ferraris" di Marassi in Genova. fischio d'inizio alle ore 12.30. Torino a 27 punti, Genoa a 24 con opportunità di aggancio in classifica.