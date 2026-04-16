Il Torino prova finalmente a respirare con un po’ più di serenità. Dopo settimane intense e una corsa salvezza tutt’altro che semplice, l’ambiente granata sembra aver ritrovato compattezza, fiducia e soprattutto quella sensazione di essere un gruppo vero, unito anche nei momenti difficili. E a confermarlo non sono solo le prestazioni in campo, ma anche i gesti che si vedono lontano dai riflettori. Uno di questi porta la firma di Duvan Zapata, che continua a comportarsi da leader anche senza poter incidere direttamente sul campo di gioco.

Mercoledì 15 aprile è stato un giorno speciale in casa Torino: Gvidas Gineitis ha compiuto 22 anni e lo spogliatoio ha colto l’occasione per festeggiare in un clima sereno e positivo. A rendere tutto ancora più significativo ci ha pensato Duvan Zapata, che al termine dell’allenamento al Filadelfia ha deciso di radunare compagni e staff per un momento diverso dal solito. Il capitano granata ha infatti offerto a tutti una maxi grigliata di carne, trasformando la giornata in un’occasione di condivisione e gruppo, come si vede dalla storia pubblicata su Instagram.

Un gesto molto apprezzato, che ha fatto bene all’umore generale e ha contribuito a rafforzare ulteriormente i legami all’interno della squadra, già apparsa più compatta nelle ultime settimane. Per Zapata, inoltre, si tratta di un modo concreto per essere vicino ai compagni anche in un periodo non semplice dal punto di vista fisico. L’attaccante colombiano, infatti, anche nei primi allenamenti in vista della trasferta di Cremona ha svolto lavoro differenziato per cercare di recuperare dall’infortunio. Al momento, la sua presenza domenica allo Zini sembra complicata: il colombiano dovrebbe continuare con un programma personalizzato per tutta la settimana e la convocazione appare improbabile. Nel frattempo, però, il suo contributo lo sta dando comunque, dimostrando ancora una volta di essere un vero leader dentro e fuori dal campo.