Ugi - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini - torna a promuovere la campagna 5x1000 "Prima di tutto, un bambino" per sostenere le proprie attività rivolte ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie. Un aiuto concreto che si traduce in ospitalità, assistenza e servizi fondamentali per bambini e adolescenti in terapia e nel periodo successivo alle cure. Accanto all’associazione c’è anche il Torino FC, partner dell’iniziativa e da tempo impegnato in progetti di responsabilità sociale sul territorio. L’obiettivo è rafforzare la rete di sostegno per chi affronta un percorso difficile, spesso lontano da casa e con necessità quotidiane che vanno oltre l’aspetto sanitario. Destinare il 5x1000 a Ugi permette di finanziare attività essenziali per tante famiglie seguite dall’associazione. Per aderire è sufficiente firmare e indicare il Codice Fiscale 03689330011 nella dichiarazione dei redditi.