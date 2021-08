Il Toro al fianco di Denis Law: il gesto dei calciatori granata

60 anni fa l'esordio di Law con il Torino. Oggi i granata dimostrano la loro vicinanza nella lotta alla sua malattia

60 anni fa Denis Law fece il suo esordio con la maglia del Torino, ma vi ci rimase solo per una stagione, prima di trasferirsi in Inghilterra al Manchester United, squadra con la quale fu in grado di vincere il Pallone d'Oro 1964. Di recente gli è stata diagnosticata la demenza senile e ancora oggi lotta contro questa malattia. In occasione dei 60 anni dal suo primo match in maglia Toro, i calciatori granata di oggi hanno voluto così dimostrare la loro vicinanza in questo momento difficile.