L’ex Torino Denis Law annuncia: “Soffro di demenza, capisco cosa sta succedendo”

La lettera dell'ex attaccante granata. Ha vestito la maglia del Toro nel 1961/1962 segnando 10 reti

L'ex giocatore del Torino Denis Law ha annunciato che gli è stata diagnosticata una demenza mista, Alzheimer e demenza vascolare. Una notizia che ha fatto commuovere un po' tutto il mondo del calcio negli ultimi minuti, ma l'ex calciatore ha scritto sui canali ufficiali del Manchester United una lunga e bella lettera, nella quale ha provato a spiegare le sue sensazioni. "Sono al punto in cui sento di voler essere sincero sulla mia condizione. Mi è stata diagnosticata una ‘demenza mista', che è più di un solo tipo di demenza: nel mio caso si tratta di Alzheimer e demenza vascolare. Questo è stato un anno estremamente difficile per tutti e i lunghi periodi di isolamento non hanno certo aiutato. È una malattia incredibilmente impegnativa e problematica e ho visto molti amici attraversarla. Speri che non accada a te, fai persino battute su di essa ignorando i primi segni perché non vuoi che sia vero. Ti arrabbi, frustrato, confuso e poi preoccupato, preoccupato per la tua famiglia, poiché saranno loro a occuparsene". Law ha giocato, come detto, anche una stagione in Serie A nel Torino, prima di trasferirsi al Manchester United di Matt Busby nel 1962 e da lì prendere parte all'epopea della Santa Trinità dei Red Devils, assieme al suo grande amicoGeorge Best e a Sir Bobby Charlton , anch'egli colpito da demenza qualche mese fa.

"È arrivato il momento di affrontare questa cosa a testa alta. Riconosco come il mio cervello si stia deteriorando e come la mia memoria mi sfugga quando non lo voglio e come questo mi causi angoscia in situazioni che sono al di fuori del mio controllo. Capisco cosa sta succedendo ed è per questo che voglio affrontare la mia situazione ora finché sono in grado, perché so che ci saranno giorni in cui non capirò e odio questo pensiero" continua la lettera del pallone d'oro 1964. Per lui in granata l'annata 1961/1962: 27 presenze e ben 10 gol all'attivo. In tanti ancora oggi se lo ricordano per la sua elegenza e per la sua scaltrezza in area di rigore. Da parte di tutta la redazione di Toro News va un sentito abbraccio a Law per questa sua nuova battaglia.