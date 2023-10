Ilic, prestazioni deludenti: poca personalità ed in crisi nei calci piazzati

Lo scorso gennaio, quando Ivan Ilic sbarcava sotto la Mole, le aspettative nei confronti del ragazzo erano alte, soprattutto considerata la cifra sborsata dal Toro nelle casse del Verona per aggiudicarsi il suo cartellino: circa 17 milioni di euro tra spese per il cartellino e commissioni. Un investimento certamente ingente che, per ciò che sta facendo vedere in questa stagione il ragazzo, lascia molti punti interrogativi. Contro la Juventus è infatti arrivata un'altra prestazione deludente e, inoltre, insieme a Ricci, non sembra assolutamente esprimere quel "calcio champagne" in passato citato scherzosamente da Juric.

Ilic ed il rapporto difficile con le situazioni da fermo

Il derby ha mostrato un Ilic scialbo, spento e con poca personalità, insomma, in linea con le sue ultime prestazioni. Al di là dei due assist realizzati in stagione, il serbo ha fatto vedere ben poco e, adesso, inoltre, sembra vivere un rapporto difficile con i calci piazzati. O troppo bassi o troppo lunghi: Ilic non riesce a calibrare al meglio i suoi cross e, in questa fase in cui il Torino fa grande difficoltà anche solo a calciare in porta, contribuisce a vanificare delle buone occasioni da piazzato. Il suo cross perfetto per Zapata durante Torino-Roma è significativo per dimostrare che, da situazioni da fermo, può fare molto molto di più.