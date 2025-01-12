Luca Bonello

Torino, chi gioca contro la Roma? Vanoli può inserire Perciun nell'11 titolare
I dubbi leciti di Vanoli in vista della sfida contro la squadra di Ranieri di domenica 25 maggio alle ore 20:45
In Toro News dal 2021, scrivere di calcio è una passione
I dubbi leciti di Vanoli in vista della sfida contro la squadra di Ranieri di domenica 25 maggio alle ore 20:45
Importanti per il raggiungimento di un finale di stagione tranquillo, si sono gradualmente spenti con il passare delle partite
I dubbi leciti di Vanoli in vista della sfida di domenica 18 maggio alle ore 20:45
I dubbi leciti di Vanoli in vista della sfida contro la squadra di Inzaghi di domenica 11 maggio alle ore 18
Con il Venezia è arrivato il quinto gol dell'annata per il croato: mai ha segnato di più in carriera
I dubbi leciti di Vanoli in vista della sfida contro la squadra di Di Francesco
Alla sua prima stagione in maglia granata, l'ex Southampton eguaglia le marcature del suo connazionale nella stagione 1961/1962
Peggiorano anche i dati della fase difensiva: senza il capitano il Toro concede di più
I dubbi leciti di Vanoli in vista della sfida contro la squadra di Fabregas
Nel giorno della sua 150esima partita in Serie A, l'ex Napoli è andato in gol, segnando la sua quarta rete in maglia granata
I dubbi leciti di Vanoli in vista della sfida di domenica 6 aprile alle ore 15
I granata vanno a segno da 11 partite consecutive e nelle ultime 12 giornate hanno perso una sola volta
I dubbi leciti di Vanoli in vista della sfida contro la squadra di Baroni di lunedì 31 marzo alle 20:45
Un Vlasic in forma sposta gli equilibri: la sua qualità ha portato il Torino a sbloccare una partita piatta
I dubbi leciti di Vanoli in vista della sfida di sabato 15 marzo alle ore 20:45
Secondo gol al Parma in Serie A: solo all'Atalanta (tre) ne ha segnati di più
I dubbi leciti di Vanoli in vista della sfida di sabato 8 marzo alle ore 15
I dubbi leciti di Paolo Vanoli in vista della sfida di domenica 2 marzo alle ore 12:30
I dubbi leciti di Paolo Vanoli in vista della sfida contro la squadra di Conceicao di sabato 22 febbraio alle ore 18
Lo scozzese è un giocatore fondamentale per lo sviluppo delle trame offensive: deve dare maggiore continuità
Nel match con il Bologna ha dimostrato di avere bisogno di tempo per crescere e comprendere pienamente i meccanismi di gioco di Vanoli
I dubbi leciti di Vanoli in vista della sfida di venerdì 14 febbraio alle ore 20:45
L'episodio nel finale di gara avrebbe potuto aiutarlo in una stagione complicata: continua ad essere impiegato per pochi minuti
I dubbi leciti di Vanoli in vista della sfida di sabato 8 febbraio alle ore 20:45
Per 3 milioni e mezzo di euro, a soli 6 mesi dalla scadenza del contratto, il duttile kosovaro passa al Como
I dubbi leciti di Vanoli in vista della sfida contro la squadra di Gasperini di sabato 1 febbraio alle ore 18
Il centrocampo dell'Atalanta di Gasperini: tanti calciatori di corsa. Il Toro ritrova Bellanova
I dubbi leciti di Vanoli in vista della sfida contro la squadra di Nicola di venerdì 24 gennaio alle ore 20:45
I dubbi leciti di Vanoli in vista della sfida contro la squadra di Palladino di domenica 19 gennaio alle ore 12:30
Il croato è un elemento chiave di questa rosa: serve la sua qualità per creare pericoli in fase offensiva