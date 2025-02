Toro, Vojvoda dice addio. I granata incassano ma perdono un giocatore duttile

Per 3,5 milioni e mezzo di euro, a soli 6 mesi dalla scadenza del contratto, il duttile kosovaro passa al Como

Luca Bonello Redattore 4 febbraio - 16:30

Mergim Vojvoda ha detto addio al Torino. 4 stagioni e mezza dopo il suo approdo sotto la Mole, il kosovaro si è trasferito a titolo definitivo al Como, permettendo ai granata di incassare 3,5 milioni per il suo cartellino. Il Toro saluta quindi uno dei giocatori più presenti nell'ultimo lustro di calcio, portandosi a casa anche una buona cifra, soprattutto considerato che aveva un contratto in scadenza a giugno 2025 ed era stato comprato nel 2020 per 5,5 milioni dallo Standard Liegi.

I 4 anni e mezzo di Vojvoda: una presenza costante nelle scelte dei tecnici — Per Vojvoda si chiude così un'avventura lunga, nella quale ha comunque sempre giocato con continuità, sin a partire dalla sua stagione d'esordio (2020/2021), quando colleziona 24 presenze, condite da 2 assist e anche da 2 gol pesantissimi per la salvezza del Toro. La stagione successiva, la prima con Juric come allenatore, le presenze sono 30, ma non arrivano i gol, mentre sono 3 gli assist. 6 passaggi vincenti in 32 gare è invece il bottino del 2022/2023, mentre nel 2023/2024 colleziona 30 presenze, 1 gol e 4 assist. Nella prima parte della stagione corrente, infine, le presenze all'attivo sono 18, ma mai è entrato nel tabellino dei marcatori, così come non ha servito assist. In totale, per il kosovaro sono 135 le presenze in maglia granata, 3 i gol e 15 gli assist.

Esterno, terzino e braccetto: Vojvoda ha messo in mostra la sua duttilità — Non si può quindi dire che Vojvoda sia stato solo una meteora al Torino. Vedere un calciatore restare per 4 stagioni e mezza nella stessa squadra, nel calcio di oggi, infatti, non è cosa comune. Ad aiutarlo c'è stata sicuramente la sua duttilità, tanto che lo stesso ragazzo è stato impiegato in vari ruoli, a partire dall'esterno del 3-5-2 (sia a destra che a sinistra), passando per il ruolo di terzino, per poi finire a giocare da braccetto destro della difesa. Insomma, nella sua permanenza in granata ha dimostrato di sapersi adattare e questo gli ha certamente permesso di entrare costantemente nelle scelte dei vari tecnici che l'hanno avuto a disposizione.