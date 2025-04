Torino, senza Ricci nel 2025 si perde: i dati della squadra con e senza di lui

Peggiorano anche i dati della fase difensiva: senza il capitano il Toro concede di più

La trasferta di Como lascia in dote al Torino una sconfitta, la quale arriva al termine di un incontro in cui le assenze granata si sono certamente fatte sentire. Tra le altre, a causa del cartellino rosso rimediato contro il Verona, non poteva essere a disposizione di Vanoli Samuele Ricci. Era già successo in occasione di Bologna-Torino dello scorso 14 febbraio e, esattamente come allora, i granata hanno rimediato una sconfitta. Senza di lui in campo, quindi, nel 2025 i granata hanno sempre chiuso il match senza conquistare punti. Al contrario, con lui presente, il Toro non ha mai perso.

I dati della fase offensiva senza Ricci: il Toro crea leggermente di più Andando più nel profondo dell'analisi, viene da chiedersi: cambia così tanto la performance del Torino con o senza il suo capitano in campo? Per quel che riguarda la fase offensiva, secondo i dati riportati da Sofascore.com, la risposta è sorprendente: paradossalmente, i granata, nel 2025, producono di più se Ricci non gioca. Il Toro, senza Ricci, infatti, crea una media di 3 occasioni a partita e di 4,5 tiri in porta, mentre con lui in campo ci si assesta a 1,33 occasioni per gara e a 3,42 tiri verso lo specchio. Leggermente meglio quando Ricci è presente per quel che riguarda il dato relativo ai gol: con lui in campo la media è di 1,25 gol segnati per gara, senza è solo di un gol per partita.

I dati della fase difensiva senza Ricci: il Toro subisce di più Lo stesso paragone fatto in precedenza è applicabile anche per ciò che concerne la fase difensiva del 2025 del Torino, ma qui i risultati sorridono al capitano. Con Ricci in campo, infatti, si subisce meno (0,75 gol a partita contro i 2 a partita quando non gioca), si recuperano più palloni (43 contro 41), si concedono meno occasioni da gol (1,5 contro 3,5) e si concedono anche meno tiri in porta (14,3 contro 18,5). Insomma, dal punto di vista difensivo, il Toro patisce l'assenza di Ricci ed infatti sono arrivate nel nuovo anno solo sconfitte. Seppur va comunque detto che sono arrivate anche a causa di un pizzico di sfortuna, visto che a Bologna fu decisivo un autogol, mentre a Como un doppio tocco su corner è stato fatale.