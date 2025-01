Vlasic si sblocca nel derby: un gol per svoltare una stagione scialba

Il croato è un elemento chiave di questa rosa: serve la sua qualità per creare pericoli in fase offensiva

Luca Bonello Redattore 12 gennaio 2025 (modifica il 12 gennaio 2025 | 18:07)

Nikola Vlasic è stato nominato MVP del derby della Mole. Un bel riconoscimento per un giocatore che ha fatto molta difficoltà in questo inizio di stagione, ma che, con il gol alla Juventus, può dare una svolta in positivo alla sua stagione, dando al Torino quella verve in più in fase offensiva. Lui stesso, nel post-gara, ha dato la carica alla sua squadra in vista delle prossime partite: "Dobbiamo vincere più gare così, ma abbiamo fiducia".

Vanoli e Cairo su Vlasic: "Ha qualità importanti, fa la differenza in campo" — Nikola Vlasic è un elemento centrale nel progetto di Paolo Vanoli, il quale, dopo il derby, si è così espresso sul suo numero 10: "Ha qualità. Spero che questo gol lo possa sbloccare per darci qualcosa di importante". Anche il presidente Cairo è allineato al pensiero del suo tecnico: "E' la nostra cartina tornasole. Quando lui sta bene, fa la differenza". Insomma, in una rosa con scarse qualità tecniche individuali, un Vlasic in forma è a dir poco essenziale per poter costruire qualcosa in attacco.

Vlasic al Torino: doppia doppia tra gol e assist in tre stagioni — Anche i numeri arrivano in supporto di Vlasic e della sua importanza in zona gol. Il croato, infatti, è l'unico giocatore del Torino ad aver segnato almeno 10 gol e ad aver servito almeno 10 assist nelle ultime tre stagioni in maglia granata. (10G e 11A in dal su esordio nella competizione) (QUI LE STATISTICHE COMPLETE). In conclusione, ecco un piccolo dato curioso relativo al 10: è il secondo croato ad essere andato a segno in un derby della Mole in Serie A. Il primo fu Tudor nella stracittadina del 14 ottobre 2001.