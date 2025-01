Torino-Juventus 1-1, la moviola: l’intervento di Savona è sul pallone

Il derby si fa subito caldo al 3' minuto, quando un diverbio, che ha come protagonista per la compagine ospite McKennie, scatena uno scontro: vari giocatori e componenti delle panchine di entrambe le squadre arrivano quasi alle mani. Bravo Fabbri che gestisce la situazione placando tutti i componenti di Torino e Juventus e non è neanche costretto a estrarre un cartellino. Diversa è la situazione nel secondo tempo: intorno all'11' minuto della ripresa, Karamoh sfila la palla a Savona al limite dell'area, il giocatore bianconero è molto bravo e fa un preciso intervento in scivolata, arrivando prima sulla palla e colpendo inevitabilmente anche il giocatore granata. Giusta la decisione di Fabbri di lasciar correre, ma in diretta l'intervento del numero 37 bianconero scatena le proteste di alcuni giocatori granata, che chiedono il fallo e l'espulsione di Savona. Il primo a protestare è Paolo Vanoli, che viene allo scontro con il tecnico avversario Thiago Motta. I due allenatori sono separati dai rispettivi membri delle panchine, ma in questo caso Fabbri non può lasciare correre, ed espelle entrambi i tecnici. Corretta anche in questo caso la gestione del direttore di gara: era necessario placare gli animi allontanando i mister delle due squadre.

Corretto il criterio delle ammonizioni, ma ne mancano 2

4 ammoniti nelle fila granata (Vojvoda, Coco, Linetty e Walukiewicz) e il solo Douglas Luiz per i bianconeri. Coerente il criterio adottato da Fabbri, che decide di estrarre il cartellino soltanto per falli tattici, proteste o falli eccessivamente duri. Ci sono, però, due mancanze per il direttore di gara: al 38' del primo tempo, su ripartenza avversaria, Lazaro stende un giocatore bianconero afferrandolo per la maglia. Non vede Fabbri e dunque nessun giallo (come sarebbe stato corretto) per il giocatore austriaco. Manca probabilmente l'ammonizione (o quantomeno il fallo) per Ché Adams, che al 39' del secondo tempo stende in scivolata un difensore bianconero, ma anche in questo caso il fallo non viene segnalato. Corretta, invece, la decisione di annullare, al 21' del primo tempo, il gol di Nico Gonzalez: l'argentino è colto in fuorigioco soltanto di una spalla, ma l'arbitro e il suo primo assistente sono attenti e colgono l'irregolarità già in diretta. Giusta anche la decisione di non assegnare calcio di rigore per fallo di mano di Yildiz al secondo minuto della ripresa: il turco tocca il pallone con la mano sinistra, ma il braccio è in appoggio al terreno di gioco, dunque nessun fallo.