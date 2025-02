Sanabria: altro ingresso solo nel finale di gara, ma si era conquistato il rigore

L'episodio nel finale di gara avrebbe potuto aiutarlo in una stagione complicata: continua ad essere impiegato per pochi minuti

Luca Bonello Redattore 9 febbraio - 21:00

Ciò che si ricorderà maggiormente in futuro di questo Torino-Genoa non potrà essere null'altro se non il mancato rigore assegnato ai granata all'ultimo minuto di partita. La maglia di Sanabria è stata tirata in maniera troppo evidente da Sabelli, non permettendogli di colpire a rete, eppure il direttore di gara ed il VAR hanno lasciato correre. Il Toro è stato così penalizzato da questa decisione, così come lo stesso Antonio Sanabria, il quale, dopo un periodo complicato, segnando di testa o dal dischetto la rete decisiva dell'incontro, avrebbe potuto dare una svolta a questa sua stagione particolarmente opaca.

Sanabria, un'annata molto negativa: è scivolato nelle gerarchie — Con quasi due terzi di campionato alle spalle, la stagione di Sanabria non può considerarsi in alcun modo anche solo lontanamente positiva. Per un attaccante del suo calibro, 2 sole reti in 19 uscite non possono considerarsi un buon bottino, soprattutto se il contributo a livello di trame offensive e nella costruzione di gioco è stato praticamente nullo. L'infortunio di Zapata gli aveva dato una grossa occasione per mettersi in mostra, eppure non ha mai fatto nulla per meritarsi la titolarità, scivolando così gradualmente in panchina.

40 minuti in 7 gare: solo scampoli di partita per Sanabria — I 5 minuti più recupero giocati nella gara con il Genoa valgono per Sanabria il terzo ingresso nel finale del secondo tempo nelle ultime tre gare, il quinto negli ultimi 7 incontri. Recuperi esclusi, il paraguayano, in queste 7 uscite, è stato in campo per un totale di 40 minuti: un bottino decisamente scarso, dimostrazione del fatto che non è più un elemento centrale della rosa. Il cambio di modulo ed il rendimento positivo di Adams non lo aiutano a riprendere quota nelle gerarchie, ma anche da lui serve un atteggiamento totalmente diverso da quello svogliato proposto nella prima parte di campionato.