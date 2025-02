Toro-Genoa 1-1, moviola: manca un rigore clamoroso ai granata

Errore clamoroso di Feliciani allo scadere

L'episodio più controverso della serata arriva praticamente allo scadere della seconda frazione di gioco. Il Torino si spinge in avanti alla ricerca della vittoria, mettendo in mezzo molti palloni. Al 94' Adams riceve la palla in area di rigore. Lo scozzese si muove da classico pivot per trovare luce per il tiro. Masini lo trattiene in maniera vistosa all'interno dell'area e lo mette a terra, impedendo di fatto la conclusione dell'ex Southampton. Sul prosieguo dell'azione c'è una trattenuta evidente su Sanabria, che viene messo a terra da Sabelli in piena area di rigore. Si vede nettamente il movimento della maglia dell'attaccante paraguaiano, allungata in maniera vistosa dall'ex Brescia. Anche qui le proteste sono evidenti, ma il direttore di gara non assegna il penalty. Il check al Var c'è, ma la decisione non cambia. Nella concitazione del momento Vanoli alza troppo la voce e Feliciani opta per estrarre il cartellino rosso. Il Torino giustamente richiede un calcio di rigore sacrosanto (quello sulla trattenuta su Sanabria) che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'incontro.