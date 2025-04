Torino, Elmas va ancora a segno: è il quarto gol in sette partite

Un lampo di Elmas evita la sconfitta del Torino contro il Verona e sottolinea una volta in più quanto il macedone sia un giocatore chiave per questa squadra, uno dei pochi, se non l’unico, che è in grado di fare la differenza con una sua...

Luca Bonello Redattore 8 aprile 2025 (modifica il 8 aprile 2025 | 06:32)

Un lampo di Elmas evita la sconfitta del Torino contro il Verona e sottolinea una volta in più quanto il macedone sia un giocatore chiave per questa squadra, uno dei pochi, se non l'unico, che è in grado di fare la differenza con una sua giocata estemporanea, figlia di una qualità nonché tecnica sopraffina. Nel giorno della sua 150esima partita in Serie A, l'ex Napoli è andato in gol, segnando la sua quarta rete in maglia granata.

Torino, Elmas è il quinto granata a segnare almeno 4 gol nelle prime sette partite — Nella sua per ora breve esperienza sotto la Mole, Elmas è già autore di una statistica interessante, simbolica del suo ottimo impatto. Il macedone è infatti il quinto giocatore del Torino in grado di segnare almeno quattro gol nelle prime sette presenze in Serie A in maglia granata nell'era dei tre punti a vittoria. Prima di lui, in ordine temporale, ci erano riusciti Baselli (4 reti nel 2015/2016), Ljajic (4 nel 2016/2017), Iago Falque (5 nel 2016/17) e Sanabria (5 nel 2020/21).

Elmas, solo nel 22/23 ha segnato di più in Serie A — Il buon inizio di avventura in maglia granata coincide anche con uno dei suoi migliori momenti della carriera. Infatti, solamente nella stagione 2022/23, quando vestiva la maglia del Napoli, il centrocampista macedone ha realizzato più reti (6) in un singolo campionato italiano rispetto alla stagione in corso. E' vero che in maglia partenopea giocava solo spezzoni di gara e la concorrenza era più agguerrita, ma, in quell'annata, impiegò 17 partite per segnare 4 reti, mentre al Toro gliene sono bastate 7.