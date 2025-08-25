Inter-Torino, gli oltre 2000 del settore ospiti tra protesta e amara ironia

"Meritiamo di più" cantavano gli oltre duemila tifosi granata presenti nel settore ospiti di San Siro. L'Inter batte il Torino 5-0, è una disfatta clamorosa per i giocatori in campo ma non per i tifosi sugli spalti, che si sono presentati al Meazza per la prima di campionato con la passione di sempre. Ma una volta subito il terzo gol, la pazienza è finita. Dopo diversi cori contro la società e inviti alla squadra a tirare fuori gli attributi, i gruppi della Maratona hanno lasciato la parte centrale del settore ospiti in segno di protesta. Sul finire della gara, a farla da padrone era persino l'ironia, con i tifosi rimasti nel terzo anello ad accogliere con gli "olè" i passaggi azzeccati dai giocatori in campo. Al termine della gara la squadra di Baroni, che si è diretta sotto il settore ospiti per salutare e forse per scusarsi, è stata fischiata