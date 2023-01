Le probabili formazioni di Salernitana-Torino: Sanabria torna titolare

Le possibili scelte di Juric e Nicola in vista della sfida all'Arechi di domani alle ore 12:30

Gualtiero Lasala

Il Torino è in procinto di affrontare la prima trasferta del 2023: la gara si svolgerà a Salerno, nello stadio Arechi contro la Salernitana di Davide Nicola, domenica 8 gennaio alle ore 12.30. I granata arrivano a questo match con una coperta abbastanza corta e con qualche scelta importante da fare considerato che alle porte c'è l'ottavo di Coppa Italia contro il Milan di mercoledì prossimo. Sono tre gli indisponibili per questa sfida a meno di novità dell'ultima ora: Pellegri, Aina e Ilkhan.

Difesa: Buongiorno può tornare titolare — In porta è pronto come sempre l'estremo difensore serbo Milinkovic-Savic. Davanti al portiere dovrebbe esserci Schuurs a condurre il reparto arretrato, con Djidji sulla destra e Buongiorno sulla sinistra, dopo che il giocatore italiano ha scontato la squalifica la scorsa giornata. Il canterano potrebbe dare un turno di riposo a Rodriguez. Zima ha qualche possibilità di insidiare Djidji, ma per il momento parte sfavorito.

Centrocampo: c'è Linetty, Lukic e Ricci in corsa per un posto — In conferenza stampa Juric ha preannunciato il ritorno dal primo minuto di Linetty, che in ottica turnover dovrebbe fare rifiatare uno tra Ricci e Lukic. Il polacco sa adattarsi sul centro-sinistra, di conseguenza Samuele o Sasa lottano per un posto sul centrodestra, con l'italiano leggermente favorito. Sulle fasce, invece, c'è il recupero di Singo, che però non dovrebbe partire dal primo minuto: sulla fascia destra infatti dovrebbe esserci Lazaro, anche lui in un buono stato di forma. Dall'altra parte invece dovrebbe esserci Vojvoda, viste le condizioni di Aina, ancora alle prese con il suo recupero fisico.

Sanabria titolare — Dopo il tentativo di mercoledì scorso contro l'Hellas Verona, il falso nueve dovrebbe essere accantonato per il momento. Per questo motivo al centro dell'attacco dovremmo trovare di nuovo Sanabria, con Vlasic e Miranchuk a supporto. Non è ancora del tutto esclusa l'ipotesi di vedere Vlasic come punta centrale: in quel caso Radonjic prenderebbe il suo posto sulla trequarti a sinistra accanto all'ex Atalanta.

Salernitana, ritorna Candreva. In mezzo al campo subito titolare Nicolussi Caviglia — Nicola, che ritrova Candreva dopo la squalifica e, a centrocampo, potrà contare sul nuovo innesto Nicolussi Caviglia, dovrebbe schierare la sua Salernitana con il 3-5-2, con in porta Ochoa. In difesa, il tridente dovrebbe invece essere composto da Lovato, Daniliuc e Fazio, mentre a centrocampo, da destra a sinistra, Candreva, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Vilhena e Bradaric dovrebbero essere gli interpreti titolari. Infine, in attacco, Nicola dovrebbe dare spazio alla coppia Dia-Bonazzoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SALERNITANA-TORINO: — Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Ricci, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Zima, Bayeye, Adopo, Gineitis, Lukic, Karamoh, Seck, Radonjic. All: Juric

Ballottaggi: Djidji-Zima 60%-40%, Sanabria-Radonjic 65%-35%, Buongiorno-Rodriguez 55%-45%, Ricci-Lukic 55%-45%

Infortunati: Aina, Ilkhan, Garbett, Pellegri

Squalificati: -

Diffidati: -

Altri: Edera, Fiorenza

Salernitana (3-5-2): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Fazio; Candreva, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Bonazzoli. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Gyomber, Pirola, Kastanos, Bronn, Radovanovic, Capezzi, Iervolino, Sambia, Piatek, Valencia, Botheim. All: Nicola

Ballottaggi: Daniliuc-Radovanovic 60%-40%, Nicolussi Caviglia-Sambia 60%-40%, Bonazzoli-Piatek 60%-40%

Infortunati: Maggiore (30 giorni), Sepe (30 giorni), Mazzocchi (50 giorni)

Squalificati: Coulibaly

Diffidati: Daniliuc

Altri: -