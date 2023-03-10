Gualtiero Lasala

Torino-Feralpisalò 2-1, Juric in conferenza : "Partita giusta, senza strafare"
Le dichiarazioni dell'allenatore granata al termine della sfida contro i verdazzurri valida per la Coppa Italia
Le dichiarazioni dell'allenatore granata al termine della sfida contro i verdazzurri valida per la Coppa Italia
Le dichiarazioni dell'allenatore verdazzurro al termine della sfida contro i granata valida per la Coppa Italia
Contro la Feralpisalò i granata riescono a passare il turno grazie a due magie dei singoli
Dopo 45 minuti i granata si trovano in parità dopo essere andati sotto nel punteggio
Le parole del nuovo acquisto a centrocampo dei granata, arrivato dal Verona
I dubbi leciti di Juric in vista della sfida contro i liguri di Semplici di sabato
Grande varietà in mezzo al campo per Italiano, compreso l'ex granata Mandragora a comporre un reparto completo
La squadra di Juric ottiene un risultato incredibile fuori casa, che non arrivava dal 1970. Adesso serve migliorare tra le mura amiche
I dubbi leciti di Juric in vista della trasferta di domenica alle ore 12:30 contro l'Hellas di Zaffaroni
La squadra scaligera ha cambiato registro tra le mura amiche: sono già cinque i successi in casa di quest'anno
La squadra granata in questa stagione ha subito 6 gol oltre il minuto 85, che sono costati molto: un problema mai risolto dal tecnico
Buongiorno giocherà centrale, Djidji favorito su Gravillon sul centro destra. Lazaro e Vojvoda esterni
I dubbi leciti di Juric in vista della sfida infrasettimanale contro la Sampdoria allo stadio Marassi di Genova
Il tecnico granata cerca di risolvere i dubbi in vista della sfida contro la squadra di Gasperini
La squadra granata non vince in casa dal 6 marzo. Serve ritrovare i risultati tra le mura amiche per poter sognare
Il difensore granata ha dimostrato grandi abilità e inclinazioni per la regia
I dubbi leciti di Juric in vista della sfida contro la Lazio allo Stadio Olimpico della Capitale
L'incidenza del trequartista è notevole: il 50% dei punti è passato dai suoi piedi. Il russo quasi in doppia cifra tra assist e gol
I dubbi leciti del tecnico granata in vista della sfida contro la squadra di Sousa
La squadra di Sousa non avrà Coulibaly, pedina importante, fuori per squalifica
Un problema che dura da tutta la stagione: se i granata vanno sotto nel punteggio, non vanno oltre il pareggio
Il giocatore non spende neppure un minuto in campo: dalla curva arrivano cori e striscioni contro il Gallo
I dubbi leciti di Juric in vista della sfida contro il Sassuolo di lunedì sera
I neroverdi hanno ritrovato costanza in casa dopo un periodo complesso: 20 dei 36 punti sono arrivati tra le mura amiche
Il difensore granata ha patito il confronto con uno degli attaccanti più in forma d'Europa. Ma non è da ridimensionare
I dubbi del tecnico Juric in vista della partita contro la capolista allenata da Spalletti
I partenopei sono senza freni anche fuori dalle mura amiche: solo due volte non hanno vinto
L'ex Inter sta smaltendo la contusione al polpaccio: con il rientro di Vlasic, tutti i trequartisti e gli attaccanti a disposizione di Juric salvo imprevisti
Il retroscena raccontato da Juric e Sanabria a Lecce: "Abbiamo fatto una riunione: non c'è più Ansaldi, deve attaccare il primo palo"
I possibili dubbi di mister Juric in vista della sfida del lunch match di domenica contro il Lecce al Via del Mare