Torino, chi gioca a Lecce? Gravillon si candida per la prima da titolare

Il Torino torna a giocare in campionato dopo il successo contro il Bologna di lunedì, trovando sul suo cammino un avversario tutt'altro che facile da affrontare come il Lecce che ha consolidato la sua posizione in campionato nonostante le due sconfitte nelle ultime due giornate. I granata di Juric arrivano alla sfida con alcuni giocatori recuperati, tra cui soprattutto Ricci che ha scontato la sua squalifica. Il tecnico non dovrebbe discostarsi dal suo solito 3-4-2-1, ormai punto fermo della squadra.